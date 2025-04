Serie C, Cerignola–Latina posticipata: si gioca domenica sera

La Lega Pro ha disposto il posticipo della gara tra Audace Cerignola e Latina Calcio 1932, inizialmente prevista per sabato 26 aprile alle 16:30. Il match, valido per la 19ª giornata di ritorno del Girone C, si disputerà domenica 27 aprile alle ore 20:00.

La decisione è legata ai funerali del Santo Padre e alla giornata di lutto nazionale proclamata dal Governo, come previsto dal DPCM odierno e recepito dal CONI. La Lega ha ufficializzato il cambio con una comunicazione formale, che modifica il precedente comunicato n.112/DIV del 17 febbraio.

Slitta dunque di 24 ore la trasferta dei nerazzurri, sicuramente un danno economico per tutti i tifosi e le società che avevano preparato le trasferte con annesse prenotazioni. Latina atteso al “Monterisi” di Cerignola domenica per l’ultimo match di questa stagione difficile.