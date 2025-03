Serie C, dopo il Taranto anche la Turris è fuori dal girone C

Dopo il Taranto, anche la Turris è stata esclusa dal girone C di Serie C. Una decisione, quella presa dal Tribunale Federale Nazionale, che serve solo per ufficializzare quanto ormai si respirava già da tempo con il club campano che, come deciso già per il Taranto, sconterà tre punti di penalizzazione nella prima stagione utile. Inibito per tre anni dal Tribunale anche l’amministratore delegato, Antonio Piedepalumbo.

La situazione sorride al Latina Calcio, nonostante i 7 punti detratti dal proprio cammino stagionale. Stasera i nerazzurri saranno impegnati sul campo del Monopoli e, se dovessero vincere, potrebbero quasi considerarsi salvi, soprattutto se dovessero cadere, sugli altri campi, le diretti concorrenti, Casertana e Messina.

LA NUOVA CLASSIFICA

AUDACE CERIGNOLA 55 (-6)

AVELLINO 54 (-4)

MONOPOLI 46 (-9)

BENEVENTO 44 (-6)

CROTONE 43 (-6)

POTENZA 41 (-4)

CATANIA 40 (-4)

PICERNO 36 (-6)

GIUGLIANO 35 (-9)

TRAPANI 32 (-10)

JUVENTUS NEXT GEN 32 (-4)

SORRENTO 31 (-8)

CAVESE 31 (-6)

TEAM ALTAMURA 31 (-7)

FOGGIA 30 (-9)

LATINA 24 (-7)

CASERTANA 19 (-10)

MESSINA 12 (-9)