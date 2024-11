Serie C, il Latina evapora al “Provinciale” di Trapani: duro k.o. per 4-0

Un’altra giornata da dimenticare per il Latina di Roberto Boscaglia, che esce dal “Provinciale” di Trapani con una sonora sconfitta per 4-0. Una prestazione insufficiente, caratterizzata da errori individuali e collettivi, che mette ancora una volta in evidenza le difficoltà della squadra pontina in questa stagione.

La cronaca del match

La partita si mette subito in salita per il Latina, che al 21’ subisce il primo gol: su punizione di Benedetti, Malomo serve Lescano, che sfrutta una disattenzione della difesa nerazzurra e batte Zacchi per l’1-0. Al 29’, un errore clamoroso di Ndoj regala palla a Bifulco, che si invola verso la porta e sigla il 2-0. Nonostante un intervento decisivo di Zacchi al 31’ per evitare il tris, al 40’ è ancora Lescano a punire il Latina con una doppietta personale per il 3-0.

Nella ripresa, il Latina prova a reagire, ma l’espulsione di Mastroianni al 60’, per un fallo ingenuo, spegne ogni speranza. All’86’, il Trapani chiude i conti con il 4-0 grazie al tap-in di Spini su assist di Benedetti.

Momento nero per il Latina

La prestazione odierna sottolinea una crisi sempre più evidente: la squadra appare demotivata, senza mordente e incapace di impensierire gli avversari. Con un mese complicato all’orizzonte, fatto di sfide contro avversarie ostiche, il Latina dovrà trovare risposte rapide per evitare di scivolare ulteriormente in classifica.

L’attenzione si sposta inevitabilmente al mercato di gennaio, ormai visto come un’occasione indispensabile per rafforzare la rosa e provare a salvare una stagione che, al momento, appare in seria difficoltà.

IL TABELLINO

Trapani 4 – 0 Latina Calcio 1932

Trapani (3-4-1-2): Seculin, Sabatino, Lescano (83’ Spini), Bifulco (59’ Karic), Crimi, Fall, Carriero, Malomo (76’ Kanoute), Silvestri (46’ Gelli), Benedetti (59’ Martina), Ciotti. A disposizione: Ujkaj, Marino, Carraro. Allenatore: Aronica.

Latina Calcio 1932 (3-4-2-1): Zacchi, Ercolano, Vona E., Di Renzo, Di Livio (46’ Mastroianni), Ndoj, Riccardi, Crecco (46’ Cittadino), Berman (75’ Saccani), Bocic (87’ Martignago), Improta (75’ Addessi). A disposizione: Cardinali, Basti, Ciko, Marenco, Iachini. Allenatore: Boscaglia.

Arbitro dell’incontro: Francesco Burlando di Genova.

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Giovanni Boato di Padova.

Quarto uomo: Davide Cerea di Bergamo.

Marcatori: 20’ Lescano (T), 29’ Bifulco (T), 39’ Lescano (T), 86’ Spini (T)

Ammoniti: 16’ Di Livio (L), 56’ Benedetti (T), 62’ Riccardi (L), 72’ Crimi (T), 88’ Vona E. (L)

Espulsi: 63’ Mastroianni (L).

Recuperi: 2’ pt. 2’ st.

Angoli: Trapani 2 Latina Calcio 1932 1

Note: Spettatori totali 4147 di cui 3276 abbonati e 47 ospiti.