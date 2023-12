Serie C, il Latina inizia la preparazione verso il Benevento

Archiviato il pareggio di sabato sera contro la Turris, è già ora di tornare sui campi da gioco per il Latina Calcio 1932.

Dopo un lunedì i ragazzi di Mister Di Donato torneranno domani sui campi dell’Ex Fulgorcavi di B.go Piave per preparare il match di Lunedì sera contro il Benevento.

Sarà una sfida di alta classe quella che ci attende al Francioni lunedì 18 alle ore 20:45, quando arriverà un avversario in caccia di punti preziosi verso il vertice, a scontrarsi contro un Latina in difficoltà e in ricco bisogno di punti per risalire la china delle prime 6 posizioni.

È stato un weekend complicato anche per le giovanili nerazzurre. Sconfitta infatti per la Primavera 3 di Spiridigliozzi, piegata dalla Vis Pesaro al Bartolani.

Pareggio invece per l’U15 proprio contro il Benevento per 2-2, cade per 2-1 l’U17.

Sorride invece la Women Latina che si impone per 5-0 contro Valmontone e si mette in carreggiata per una posizione playoff.