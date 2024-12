Serie C, il Latina riparte: il 2025 tra salvezza e prospettive future

Il Latina Calcio 1932 ha ripreso gli allenamenti sotto la guida di Roberto Boscaglia, riunendosi ieri sui campi dell’Ex Fulgorcavi di Borgo Piave. La squadra nerazzurra ha in programma doppie sedute fino alla vigilia di Capodanno, per poi iniziare il nuovo anno con il ritmo di una settimana tipo in vista della sfida cruciale contro il Taranto, in programma subito dopo l’arrivo del 2025.

Il 2025 del Latina: tra obblighi e ambizioni

L’anno che si appresta a iniziare rappresenta un crocevia fondamentale per il Latina Calcio 1932. Da una parte, c’è l’obbligo di mantenere la categoria e consolidare il proprio posto in Serie C. Dall’altra, c’è il desiderio di costruire una base più solida per il futuro, in una città dove il legame con la squadra non è mai stato del tutto saldo.

La salvezza in terza serie è un imperativo per la società, ma soprattutto per la città di Latina. Un’eventuale retrocessione in Serie D, pur al momento poco probabile vista la crisi di Taranto e Turris, rappresenterebbe un duro colpo non solo per il club, ma anche per il rapporto con i tifosi, già poco inclini a riempire le tribune del Francioni, nonostante le prestigiose avversarie ospitate. Questo scenario potrebbe allontanare ulteriormente i sostenitori più fedeli e rendere ancora più incerto il futuro del club, anche in ottica di eventuali cambi di gestione.

Il lavoro di Matteo Patti: costruire per il futuro

La responsabilità maggiore ricade sulle spalle del direttore sportivo Matteo Patti, chiamato a rinforzare un organico che ha pagato a caro prezzo una lunga lista di infortuni nella prima metà della stagione. Tra scelte obbligate e cambi di guida tecnica – con Pasquale Padalino prima e Roberto Boscaglia poi – il Latina ha dovuto adattarsi, ma la pausa invernale offre ora la possibilità di un reset strategico.

Il mercato di gennaio sarà cruciale. Patti avrà il compito non solo di puntellare la rosa, ma, se necessario, di apportare una vera e propria rivoluzione per garantire competitività alla squadra nella seconda parte di stagione. La priorità sarà rafforzare quei reparti che hanno mostrato maggiori fragilità, puntando su giocatori in grado di portare esperienza e qualità a un gruppo che ha sofferto, ma che può ancora rialzarsi.

Una sfida per la città e il club

Il 2025 dovrà essere un anno di rilancio per il Latina Calcio 1932, sia sul piano sportivo che sul piano emotivo. La squadra è chiamata a rinnovare il proprio patto con la città, coinvolgendo maggiormente i tifosi e creando un progetto che vada oltre la salvezza.

La sfida non sarà facile, ma il Latina ha le risorse e le competenze per affrontarla. La palla, ora, passa al campo e al lavoro della società, per trasformare il nuovo anno in una stagione di rinascita.