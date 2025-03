Serie C, il Taranto è fuori. Il Latina perde 4 punti ma vede la salvezza

Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso una sentenza che comporta severe sanzioni per il Taranto, squadra del Girone C di Serie C. La decisione prevede l’esclusione immediata del Taranto dall’attuale campionato, oltre a una penalizzazione di 3 punti in classifica che dovrà essere scontata nella prima stagione sportiva utile. un terremoto annunciato a cui farà quasi sicuramente seguito l’esclusione della Turris, altra squadra sull’orlo del baratto il cui caso sarà discusso il 12 marzo. Anche il Messina è stato penalizzato di altri 4 punti. La classifica vede il Latina perdere 4 punti, ma sale a +5 dalla Casertana. Ormai il discorso salvezza è praticamente cosa fatta.

Inoltre, il Tribunale ha inflitto sanzioni disciplinari a diversi dirigenti del club: Salvatore Alfonso: 3 anni di inibizione. Mark Colin Campbell: 1 anno di inibizione. Maria Acquaviva: 6 mesi di inibizione. Massimo Giove: 3 anni di inibizione. Questa sentenza segna una svolta significativa per il Taranto, che si trova a dover affrontare una situazione estremamente critica sia a livello sportivo che amministrativo. L’esclusione dal campionato rappresenta la fine di un’era per la squadra pugliese, che dovrà ristrutturarsi e affrontare le conseguenze delle violazioni amministrative commesse.

Serie C, Girone C: la nuova classifica

1a AUDACE CERIGNOLA 60

2a AVELLINO 55

3a MONOPOLI 49

4a BENEVENTO 46

5a POTENZA 44

6a CROTONE 43

7a GIUGLIANO 38

8a CATANIA 38

9a AZ PICERNO 38

10a TRAPANI 38

11a SORRENTO 35

12a JUVENTUS NEXT GEN 33

13a CAVESE 33

14a FOGGIA 30

15a TEAM ALTAMURA 29

16a LATINA 27

17a CASERTANA 22

18a ACR MESSINA 15

19a TURRIS 5