Serie C, il veneto Zago arbitra la sfida tra Latina e Messina: la designazione

Arbitro veneto per Latina–Messina. Questa la designazione arbitrale ufficiale dell’AIA, che vede il Sigr. Francesco Zago della sezione di Conegliano scelto per la sfida tra i pontini e i messinesi.

Questa la designazione arbitrale completa per Latina-Messina, gara valida per la 6^ giornata del campionato di Serie C Now 2024/2025, in programma Mercoledì 25 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Domenico Francioni:

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano

Assistenti: Antonio Alessandrino di Bari e Davide Gigliotti di Lamezia Terme.

IV Uomo: Lucio Felice Angelillo di Nola.