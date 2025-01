Serie C, Latina: dal Bologna arriva in prestito il difensore Motolese

È con un comunicato pubblicato pochi minuti fa sui propri canali social che la società Latina Calcio 1932 ha annunciato il nuovo difensore nerazzurro: dopo l’addio (seppur non formalizzato) di Giovanni di Renzo, direzione Venezia, il Latina sostituisce l’ormai ex centrale con Mattia Motolese, difensore 2003 che arriva in prestito dal Bologna.

“Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo, con la formula del prestito dal Bologna FC, di Mattia Motolese. Difensore centrale classe 2004, Motolese è un giovane prospetto dal grande potenziale, con già diverse esperienze significative nel panorama calcistico nazionale.

Formatosi nelle giovanili del Bologna, Motolese ha dimostrato qualità tecniche e tattiche che lo rendono un elemento prezioso per il reparto arretrato nerazzurro. Il calciatore sarà a disposizione di mister Roberto Boscaglia per questa seconda parte di stagione.”