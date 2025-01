Serie C, Latina: Di Renzo verso Venezia, l’ex Cardinali al Cittadella

Altra plusvalenza in arrivo per il Latina Calcio 1932. Dopo la cessione onerosa di Simone Addessi al Bologna, il Latina è pronto a cedere le prestazioni sportive di Giovanni di Renzo, promesso sposo del Venezia in Serie A.

Secondo quanto riporta la testata “LaCasadiC” l’accordo tra i due club sarebbe vicino: un’altra plusvalenza portata a casa dal Direttore Sportivo dei nerazzurri Matteo Patti.

Così come Simone Addessi, anche Giovanni di Renzo fu prelevato a costo zero, dal Chieti. Il Latina infatti è stata la sua prima esperienza di sempre in Serie C, dove ha vestito la maglia nerazzurra per una stagione e mezza.

In caso il giocatore non facesse parte del roster di Serie A dei lagunari, per lui si aprirebbero nuovamente le strade della Serie C, con il club veneto intento a girarlo in prestito alla Vis Pesaro, “collega” del Latina nel girone B.

Matteo Cardinali invece, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, sarebbe vicino all’approdo in serie B, al Cittadella: in granata ritroverebbe due ex compagni del sodalizio nerazzurro, Lorenzo Carissoni e Andrea Tessiore, sempre più titolari della formazione veneta ed ex nerazzurri nelle stagioni 21-22 e 23-24.