Serie C, Parigi del Latina votato MVP di gennaio dai calciatori

L’attaccante del Latina Calcio 1932 Giacomo Parigi è stato eletto Calciatore del Mese AIC per gennaio 2026 dai colleghi di Serie C, riconoscimento che ne certifica l’impatto decisivo in campionato.

Punta moderna e fisicamente dominante, Parigi si distingue per la capacità realizzativa e per l’intelligenza tattica, qualità che lo rendono un elemento determinante per la squadra nerazzurra. Nel mese di gennaio ha brillato in particolare nella sfida contro l’Atalanta, sua ex squadra a livello giovanile dove ha firmato una doppietta significativa.

Nel corso della stagione poi, si è contraddistinto per i suoi 11 gol di cui 10 messi a segno in campionato e uno in Coppa Italia, diventando un punto di riferimento per l’attacco del Latina siglando per l’appunto la metà delle reti messe a segno finora dal Latina

Il premio rappresenta un attestato di stima da parte di compagni e avversari e conferma la maturità e l’esperienza dell’attaccante, protagonista di prestazioni di alto livello.