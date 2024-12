Serie C, Potenza-Latina: arbitra Angelillo di Nola

La sfida valida per la 18ª giornata del campionato di Serie C tra Potenza e Latina, in programma allo stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà diretta dall’arbitro Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola.

A coadiuvare Angelillo ci saranno gli assistenti Manuel Marchese di Pavia e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Il quarto ufficiale designato è Domenico Mascolo della sezione di Castellammare di Stabia.

Il Latina, reduce dall’importante vittoria contro il Picerno, cercherà continuità sul difficile campo del Potenza, squadra insidiosa soprattutto tra le mura amiche. La gara sarà cruciale per entrambe le formazioni, alla ricerca di punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

L’appuntamento è fissato per il sabato, con il fischio d’inizio previsto alle ore 15:00