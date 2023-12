Serie C: Taranto – Latina sarà vietata ai tifosi ospiti

Latina Calcio 1932 che sfiderà nell’ultima gara del 2023 il Taranto di Eziolino Capuano allo Iacovone, ma senza l’apporto dei propri tifosi.

È questo quanto deliberato dagli organi competenti per la sfida dello

Stadio Iacovone in programma venerdì sera alle 20:45. Di seguito il comunicato del Taranto Football Club:

“La società Taranto Football Club 1927 comunica che dalle ore 12:00 sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere alla gara Taranto-Latina in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Erasmo Iacovone e valida per la 19^ giornata nel Girone C del Campionato Nazionale Serie C Lega Pro.

Contestualmente si comunica che è stata vietata la vendita ai residenti nella Provincia di Latina.”

Latina che sarà a Taranto senza il proprio mister Daniele Di Donato (squalificato n.d.r) e che affiderà a Ciccio Esposito la panchina per la seconda volta in stagione.