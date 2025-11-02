Serie C, verso Latina-Salernitana: le probabili formazioni

È il giorno di Latina-Salernitana, gara valevole per la dodicesima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, alle 17.30 di scena al “Francioni”. In uno stadio gremito, in cui si attendono più di 5mila tifosi – tra sostenitori casalinghi e ospiti – gli uomini di mister Bruno sono alla ricerca del terzo risultato utile di fila, contando la sfida di Coppa Italia di giovedì scorso contro il Perugia.

L’esodo dei tifosi granata già imperversa nel capoluogo pontino da qualche ora, pronti a supportare la propria squadra nella prima trasferta aperta agli ospiti. Non mancheranno i tifosi di casa, che coloreranno la gradinata di nero e azzurro con le sciarpe che saranno regalate dalla società ai propri supporters.

Le probabili formazioni

Bruno ne cambia ben otto rispetto alla sfida di Coppa contro il Perugia, affidandosi ai suoi fedelissimi: con Mastrantonio certo di una maglia titolare, la difesa sarà come sempre nelle mani di capitan Marenco, supportato da Calabrese e Parodi. A centrocampo fari puntati sul “diez” Riccardi, di nuovo mezz’ala di fianco a Ciko, con Hergheligiu a fare da ponte con il reparto arretrato. Davanti spazio al tandem Ekuban-Parigi, per provare a scardinare la difesa dei ragazzi di Raffaele.

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Calabrese, Parodi; Porro, Ciko, Hergheligiu, Riccardi, Ercolano; Ekuban, Parigi. A disposizione: Iosa, Basti, Regonesi, Dutu, Vona, De Ciancio, Pellitteri, Pace, Farneti, Scravaglieri, Catasus, Quieto, Pannitteri, Di Giovannantonio, Fasan. Allenatore: Bruno

Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Varone, Villa; Liguori, Ferraris; Ferrari. A disposizione: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Quirini, Cabianca, Frascatore, Knezovic, Iervolino, Di Vico, Achik, Inglese, Boncori. Allenatore: Raffaele