Serie D, il Terracina cade ancora: Paganese corsara al “Colavolpe”

Il Terracina perde ancora e resta a 6 punti dai play-out, a 5 giornate dal termine della stagione. I ragazzi di D’Amico, nonostante una buona gara, hanno avuto la peggio nel confronto con la Paganese che, forte dei suoi 200 tifosi al seguito, ha espugnato il “Colavolpe”.

La cronaca

Dopo una fase di studio, gli ospiti trovano il vantaggio al 15′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Malvestuto svetta e di testa batte Uva. II Terracina prova a reagire senza successo, mentre gli azzurrostellati sfiorano il raddoppio al 31′ con un’altra occasione per Malvestuto prima dell’intervallo, che si chiude sullo 0-1.

Nella ripresa, i laziali cercano il pari con maggiore insistenza, ma la Paganese si difende con ordine. Al 47′, gli ospiti vanno vicini al raddoppio con un’azione veloce finalizzata da Del Gesso, che però non inquadra la porta. Al 63′, un’altra grande occasione capita sui piedi di D’Angelo, ma a porta quasi sguarnita calcia incredibilmente fuori. Il forcing finale del Terracina non porta frutti e la difesa della Paganese resiste fino al triplice fischio.

Con questa sconfitta, il Terracina resta in una posizione complicata in classifica, con il traguardo salvezza che si fa sempre più difficile. Sarà fondamentale la prossima gara, una sfida decisiva, quando la formazione di D’Amico farà visita alla Sarrabus Ogliastra, 3 punti più su della formazione terracinese che dovrà cercare di vincere e dare un cambio di rotta nelle ultime cinque giornate per evitare la retrocessione.

Il tabellino

Terracina-Paganese 0-1

Terracina: Uva, Franco, Schiavino, Altobelli, Tonni, Saday (45’ Valvassori), Pecchia (45’ Feccia), Riccio (34’ Posti), Ronci (15’ Jelicanin); Aquino, Capone (38’ Graziano). A disp: Truppo, Piedra, Mazzoni, Elia, Rustichelli, Rozzi. All. D’Amico.

Paganese: Spurio, Galizia, Esposito, Dicorato, Malvestuto (37’ Pellino), Mancino (32’ Zugaro), Bucolo, Del Gesso (27’ D’Angelo), Fierro; De Feo G. (19’ Ricci), D’Angelo (39’ Boccia). A disp: Grimaldi, Ianniello, Ferreira, De Angelis, Petrosino. All. Esposito.

Arbitro: Alessandro Niccolai di Pistoia (Quattrotto di Messina-Reitano di Acireale)

Reti: 15′ Malvestuto.

Note-Ammoniti: Schiavino (T); Esposito, Fierro, Dicorato (P).