Serie D, Il Terracina crolla a Trastevere: poker dei romani, è 4-0

Continua il momento nero del Terracina, travolto 4-0 dal Trastevere nella 26^ giornata di Serie D. Per i pontini si tratta della quarta sconfitta consecutiva, dopo quelle contro Ilvamaddalena, Cassino e Guidonia, un trend che li lascia ora soli all’ultimo posto in classifica complice anche la vittoria dell’Ilvamaddalena sul Sassari. L’arrivo di mister Imbimbo, alla sua seconda sconfitta sulla panchina biancoceleste, non ha ancora portato la svolta necessaria per risollevare la squadra, che ora rischia seriamente di non riuscire ad uscire dalle zone basse della classifica.

La cronaca

L’inizio di gara è subito in salita per il Terracina, che al 6’ concede il vantaggio: Tonni perde un pallone sanguinoso al limite dell’area, Calderoni serve Crescenzo, che con un destro preciso sul secondo palo batte Uva. I biancocelesti non riescono a reagire e al 28’ subiscono il raddoppio, ancora con Crescenzo, bravo a infilare il portiere ospite dal limite dell’area. Al 41’ il numero 8 amaranto completa la sua giornata perfetta con un gran destro sotto l’incrocio, chiudendo virtualmente il match. Prima dell’intervallo, il Terracina resta anche in dieci per l’espulsione di Capone, che rimedia il secondo giallo al 43’.

Con l’uomo in meno e il passivo già pesante, il Terracina prova almeno a contenere i danni, ma senza successo. Il Trastevere continua a spingere e trova il quarto gol al 70’, con Scaffidi che di testa corregge in rete un pallonetto di Lorusso. Nel finale Martino sfiora il gol della bandiera, ma il suo tiro termina fuori.

Ultima chiamata salvezza: domenica arriva il Monterotondo

Con questa sconfitta il Terracina vede allontanarsi la zona salvezza e ora ogni gara diventa decisiva. Domenica prossima al “Colavolpe” arriverà il Real Monterotondo, attualmente quindicesimo con 28 punti, sei in più dei pontini. Un vero e proprio scontro diretto, in cui i tigrotti dovranno assolutamente fare risultato per mantenere viva la speranza di evitare una retrocessione che sarebbe un colpo durissimo nell’anno del centenario.

TRASTEVERE-TERRACINA 4-0

TRASTEVERE: Zandri, Iacoponi, Angelilli (75′ Fragnelli), Schettini, Massimo (65′ Compagnone), Giordani, Calderoni (57′ Spila, 83′ Cavaliere), Crescenzo, Scaffidi (75′ D’Alessandris), Ferrante, Lorusso. A disp. Lazzarini, Angeloni, Tocci, D’Incoronato. All. Marco Bernardini

TERRACINA: Uva, Rozzi (46′ Elia), Schiavino, Altobelli, Tonni, Martino, Pecchia (78′ Graziano), Capone, Mazzon, Aquino, Jelicanin (65′ Ronci). Truppo, Mauti, Reddavide, Clemente, Leigh, Valvassori. All. Eduardo Imbimbo

ARBITRO: Maicol Guiotto di Schio

ASSISTENTI: Gabriele Lovecchio di Brindisi – Gianmarco Spagnolo di Lecce

MARCATORI: 6′, 28′, 41′ Crescenzo, 70′ Scaffidi

NOTE – Espulso al 43′ Capone per somma di ammonizioni. Ammoniti: Crescenzo, Angelilli. Angoli: 7-1. Recupero: 1’pt, 4’st