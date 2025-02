Serie D, il Terracina esonera mister Antonio Palo

Il Terracina 1925 esonera Mister Antonio Palo. Arrivato nel mese di agosto, Palo aveva preso in mano una squadra in fase di costruzione, ma ha saputo gestire al meglio la situazione durante la prima parte della stagione. Il tecnico ha condotto il Terracina in 25 partite ufficiali, ottenendo 5 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte tra campionato e Coppa Italia Serie D.

Nonostante i buoni segnali iniziali, le ultime due pesanti sconfitte, subite contro Ilvamaddalena, attualmente fanalino di coda del campionato, e Cassino, capolista del girone, hanno segnato il punto di svolta che ha portato alla decisione del club.

Questo il comunicato del Club:” Il Terracina 1925 comunica di aver sollevato il Sig. Antonio Palo dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La Società ringrazia Mister Palo per l’impegno e la dedizione profusi in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il futuro.

Il Club renderà presto noto il nome del prossimo allenatore del Terracina 1925.”