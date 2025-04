Serie D, il Terracina perde lo scontro salvezza in Sardegna ed è con un piede in Eccellenza

L’ennesima sconfitta per il Terracina arriva in un momento delicato della stagione, con la squadra che si fa rimontare dalla Costa Orientale Sarda, perdendo 3-2 dopo essere stata in vantaggio per 2-0 all’intervallo. Una sconfitta che complica ulteriormente la corsa salvezza, con la formazione di mister D’Amico ora in una situazione davvero difficile.

Il Terracina parte forte e segna due gol nel primo tempo: Ronci apre le marcature al 4’ con un colpo di testa, mentre Aquino raddoppia al 26’ sfruttando un errore difensivo. Quando la partita sembra indirizzarsi verso una vittoria per gli ospiti, però, arriva la reazione della Costa Orientale Sarda. Nel secondo tempo, la squadra di mister Loi accorcia subito con Pinna, che segna di testa al 4’, e pareggia con Calabrese sei minuti dopo. Al 20’, Calabrese firma la doppietta che completa la rimonta e porta i padroni di casa in vantaggio.

Il Terracina prova a reagire, ma non riesce a concretizzare e, nonostante un calcio di punizione pericoloso, la squadra di D’Amico non riesce a tornare in partita. La Costa Orientale Sarda, ben organizzata e concentrata, resiste agli assalti finali e conquista tre punti fondamentali.

Ora la situazione per il Terracina è critica, con la squadra che rimane ultima in classifica. L’unica possibilità di rimanere in corsa per la salvezza è la prossima partita contro l’Olbia, un match che appare essere l’ultima occasione per dare un briciolo di speranza alla squadra di D’Amico. Una vittoria sarebbe fondamentale per non vedersi definitivamente tagliati fuori dalla lotta per la permanenza in categoria.

Tabellino

Costa Orientale Sarda-Terracina 3-2

Costa Orientale Sarda: Floris Mau, Piredda, Severgnini, Boi (78′ Loi E.), Cabiddu, Calabrese (89′ Loi A.), Caferri (57′ Morlando), Sulis (46′ Derbali), Floris Mat. (81′ De Montis), Romano, Pinna. A disp: Xaxa, Ladu, Gurzeni, Mameli. All. Loi.

Terracina: Truppo, Franco, Schiavino, Altobelli, Tonni, Pecchia, Sadaj, Ronci (65′ Jelicanin), Aquino (84′ Elia), Capone, Riccio (70′ Mauti). A disp: Uva, Rustichelli, Valvassori, Graziano. All. D’Amico.

Arbitro: Marchetti de L’Aquila (Licari-Cucciniello).

Reti: 4’ Ronci (T), 26’ Aquino (T), 49′ Pinna (S), 51′ e 65′ Calabrese (S).

Note: Espulsi: dalla panchina Floris Mat. (C)- Ammoniti: Sulis, Cabiddu e mister Loi (C), Ronci (T).