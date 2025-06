Serie D: nasce la collaborazione tra Anzio e Pontinia

Una nuova realtà è pronta a scendere in campo nel campionato di Serie D 2025/2026: si tratta della collaborazione ufficiale con l’Anzio Calcio 1924. L’unione tra i due sodalizi, presentata tramite un comunicato congiunto, darà vita a un progetto ambizioso sia per la prima squadra sia per la formazione Under 19 nazionale.

A sottoscrivere l’accordo sono stati i vertici di entrambe le società: Antonella Mastrella e Franco Rizzaro per l’Anzio, Alberto Roscioli, Mondino Roscioli, Massimo Antelmi e Ferdinando Columbro per l’Atletico Pontinia.

Il nuovo “Caporuscio”, ma con riserva

Visto il prolungarsi dei lavori di adeguamento allo stadio “Bruschini” di Anzio, la neonata realtà disputerà (salvo contrordini) le gare interne allo stadio “Caporuscio” di Pontinia, oggetto di un importante restyling: erba sintetica di quarta generazione, spogliatoi riqualificati, secondo campo d’allenamento, tribune sistemate e ampliamento del settore ospiti.

Tuttavia, dal Comune di Pontinia è arrivata una precisazione ufficiale per bocca del sindaco Eligio Tombolillo e del delegato allo Sport Simone Coco:

“Pur essendo i lavori in dirittura d’arrivo, il campo non ci è ancora stato consegnato e non è omologato per la Serie D. Abbiamo richiesto un sopralluogo tecnico alla LND per comprendere gli eventuali adeguamenti necessari. Valuteremo in base alla sostenibilità economica degli interventi.”

Staff tecnico e organigramma dirigenziale

La struttura organizzativa è stata definita:

Mirko Rossetti sarà il Direttore Generale

Walter Pelle il Direttore Sportivo

Claudio Vecciarelli ricoprirà il ruolo di Team Manager

Lo staff tecnico invece sarà composto da:

Samuele Bignozzi , allenatore

Roberto Noce , direttore tecnico

Marco Nicoletti e Dimitri Birk , collaboratori

Tonj Gatta , preparatore dei portieri

Antonio Proietti, preparatore atletico

Rosa: tra volti noti e conferme

La squadra avrà un’ossatura formata in gran parte da ex calciatori dell’Atletico Pontinia. Gli unici due elementi provenienti dall’Anzio sono Karim Laribi e Ciro Sirignano. Tra i confermati:

Raul Gesmundo

Mario Vona

Gabriele Ciotti

Lorenzo De Gennaro

Lorenzo Izzo

Eugenio Cozzolino

Jacopo Dalla Valle

Andrade Siqueira Jefferson

Masahudu Alhassan

Silvio Napoleoni

Gabriele Corelli

Gian Marco Noce

Alessandro Bordin

Simone Pirani

Jacopo Buffoni

Dal 1° luglio, infine, entreranno a far parte del gruppo anche Giuliano Regolanti e Flavio Francia, due innesti di assoluto valore.

Un progetto per rilanciare il calcio pontino

La collaborazione tra Pontinia e Anzio potrebbe rappresentare una svolta per il calcio del sud pontino, in una realtà territoriale che da tempo aspettava una vetrina di questa portata. Resta da sciogliere il nodo impiantistico, ma l’ambizione e la sinergia dimostrate dalle due società sembrano tracciare una strada ben precisa: quella di diventare protagonisti nel panorama dilettantistico nazionale.