Serie D, pareggio a reti bianche nella sfida salvezza tra Terracina ed Atletico Uri

Un pareggio che smuove la classifica, ma non nella direzione sperata: il Terracina non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 al “Colavolpe” contro l’Atletico Uri nella 21^ giornata del girone G di Serie D, in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. I sardi hanno centrato il proprio obiettivo, evitando il sorpasso dei laziali, che interrompono finalmente una striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Tuttavia, per i padroni di casa il successo – che avrebbe consentito di lasciare la penultima posizione e restituire slancio a un ambiente in difficoltà – resta un appuntamento rinviato.

LA CRONACA

La partita si è aperta con una fase iniziale favorevole all’Atletico Uri: nei primi minuti, i sardi hanno pressato alto schiacciando i laziali nella loro metà campo, creando qualche pericolo con Pisano al 3’ e con Demarcus al 7’, ma senza riuscire a concretizzare. Il Terracina ha impiegato tempo a prendere le misure, ma una volta superate le difficoltà iniziali, si è reso pericoloso per ben due volte nel giro di pochi minuti, al 31’, con Aquino, autore di un bel dribbling in area, e al 32’ con Dorato, che ha girato a rete trovando però un grande Bortoletto pronto a respingere.

La ripresa ha offerto ritmi più alti e un maggiore equilibrio. Al 51’, il Terracina è tornato a farsi vedere con una buona combinazione tra Capone e Aquino, ma ancora Bortoletto ha detto di no. L’Atletico Uri, invece, ha cercato con insistenza il gol sfruttando soprattutto i cross dalla sinistra, come quello al 53’ di Pisano per De Cenco, il cui colpo di testa è terminato a lato. Nel finale, i giallorossi hanno sfiorato il colpaccio al 95’, quando De Cenco, servito da Melis, ha sfiorato la rete con una deviazione di testa che è uscita di un soffio.

Nonostante un secondo tempo più arrembante, l’Atletico Uri ha mancato il guizzo decisivo, pagando una certa frenesia in fase offensiva. D’altro canto, il Terracina, pur provandoci, non è riuscito a rompere il digiuno di vittorie casalinghe, che dura ormai dall’8 dicembre. Alla fine, un punto per parte che lascia l’amaro in bocca ad entrambe le squadre: i laziali appaiati al primo slot fuori dalla zona rossa, con un solo punto di vantaggio sull’Ilvamaddalena mentre, per i sardi, il pareggio offre quantomeno morale in vista delle prossime sfide decisive.

IL TABELLINO

Terracina-Atletico Uri 0-0

Terracina: Uva, Tonni, Sadaj, Pecchia (87′ Graziano), Franco, Perez, Capone (66′ Elia), Martino, Dorato, Riccio (71′ Valvassori), Aquino. A disp.: Truppo, Rosato, Di Lazzaro, Reddavide, Mauti, Ronci. All. Palo.

Atl. Uri: Bortoletto, Ravot (58′ Anedda), Pisano, Rosseti (73′ Fadda), Piacente, Piga C. (66′ Fiorelli), Cicarevic (69′ Scanu), Melis, De Cenco, Demarcus, Animobono (61′ Piga F.). A disp: Cherchi, Jab, Tuveri, Basciu. All. Paba.

Arbitro: Montefiori di Ravenna (Eliso-Infante)

Note- ammoniti: Pecchia, Uva, Martino e mister Palo (T), Rosseti (U)