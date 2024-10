Serie D, per il Terracina un brutto ko a Guidonia: finisce 4-0

Il Terracina cade rovinosamente per 4-0, in casa della grande favorita alla vittoria finale, il Guidonia Montecelio (ex Monterosi appena retrocesso dalla C). La squadra di Palo, arriva a questa sfida importante, dell’ottava giornata del girone G di Serie D, con già 10 punti accumulati in appena sette giornate ed è reduce da un bel pareggio contro il Cassino, altra favorita del campionato. La formazione terracinese parte con il classico 4-2-3-1 con: Uva, Franco, Ricci, Bocchetti, Martino, Rustichelli, Riccio, Tonni, Ronci e Capone. Al 3′ passa in vantaggio la squadra di casa con Simone Icardi che dalla distanza sorprende Uva che resta immobile e non può fare nulla, 1-0 del Guidonia. Al 9′ raddoppiano i biancorossi, un errore d’impostazione terracinese, El Bakhtaoui ne approfitta prende palla dal cerchio di centrocampo e fa un vero e proprio eurogol scavalcando Uva che si trovava fuori la porta, è 2-0. Passano 6 minuti ed il Guidonia cala il tris con l’ex Lazio Tounkara che servito in area, si trova a tu per te con Uva e mette a segno il suo primo gol in biancorosso. Al 23′ sfiora il poker biancorosso Tounkara che svetta di testa su un cross di Rossi ma Uva è bravo a distendersi ed evitare la rete. Prova timidamente ad uscire il Terracina ma senza troppe occasioni, primo tempo che termina in parità. Nella ripresa, cambia qualcosa il Terracina ma ancora il Guidonia a fare la partita ed avvicinarsi alla porta avversaria cercando il poker. Prima lo sfiora all’89, con Cali che non c’entra la porta ospite per poco, poi lo trova al 91′. Poker calato Giordani che con un gol dalla distanza stende Uva e chiude il match. Una prova difficile per il Terracina che non è mai riuscita realmente ad entrare in partita anche per merito degli avversari, basta vedere alcuni nomi come Tounkara, El Backhtaoui e Cali, giocatori di assoluto livello per il Terracina. Nel mezzo del tour de force la squadra di Palo che si è trovata in pochi giorni ad affrontare Cassino, Guidonia ed ora domenica il Trastevere, che arriverà al Colavolpe alle 14:30, per un altra sfida che si preannuncia di fuoco per la squadra di mister Palo che deve cercare di fare più punto possibili per guadagnare la salvezza e poi magari chissà, togliersi qualche soddisfazione.

Guidonia Montecelio-Terracina 4-0

Guidonia Montecelio: Mastrangelo, Guerriero (87′ Stefanelli), Cristini, Buono, Enrrico (60′ Spinosa), Sfanò, Icardi, Piroli (51′ Giordani), Rossi (56′ Maccari), El Backhtaoui, Tounkara (71′ Cali). A disp: Guerrieri, Succi, Calzone, Vagnoni. All. D’Antoni.

Terracina: Uva, Franco, Vecchio, Ricci (58′ Cola), Bocchetti, Martino (72′ Pecchia), Rustichelli (18′ Esposito) , Riccio, Tonni (61′ Mauti), Ronci (56′ Accetto), Capone. A disp: Truppo, Palladino, Di Lazzaro, Sadaj. All. Palo.

Reti: 3′ Icardi, 9′ El Backhtaoui, 15′ Tounkara, 91′ Giordani (G)

Note- Ammoniti: Sfanò (G), Pecchia (T).