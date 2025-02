Serie D, Terracina: al ‘Colavolpe’ passa l’Ilvamaddalena, ultima in classifica

Dopo la convincente vittoria contro l’Anzio, il Terracina non riesce a dare continuità ai propri risultati e cade in casa contro l’Ilvamaddalena, ultima in classifica, nella 23^ giornata del girone G di Serie D. Una sconfitta pesante per la squadra di Palo, che spreca un’importante occasione nello scontro diretto per la salvezza e che ora dovrà affrontare un calendario complicato nelle prossime settimane.

La gara si sviluppa inizialmente su binari di equilibrio, con poche emozioni da entrambe le parti. Il Terracina prova a rendersi pericoloso con un destro a giro di Capone, ma Manis è attento e devia in corner. L’Ilvamaddalena risponde nel finale di primo tempo con un mancino dal limite di Bolo, ben respinto da Uva. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, gli ospiti prendono il controllo del gioco e aumentano la pressione. Il Terracina fatica a reagire e al 75’ subisce il gol del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bolo, Di Pietro fa da sponda e Bonu insacca da pochi passi. I laziali accusano il colpo e cinque minuti più tardi arriva anche il raddoppio: ancora Bolo protagonista con un assist per Okitokandjo, che salta Uva e firma il definitivo 0-2.

Nel finale, il Terracina non riesce a reagire e l’Ilvamaddalena amministra il doppio vantaggio fino al triplice fischio. Una sconfitta che complica ulteriormente la corsa salvezza dei biancocelesti, ora chiamati a una prova di carattere nella difficilissima trasferta contro la capolista Cassino, fermata oggi sullo 0-0 dall’Olbia. Con il campionato che entra nella fase decisiva, ogni partita diventa fondamentale per evitare la retrocessione.

Terracina-Ilvamaddalena 0-2

Terracina: Uva, Franco, Schiavino, Altobelli, Tonni, Martino, Pecchia (55′ Graziano), Riccio (69′ Reddavide), Sadaj (81′ Rozzi), Capone (77′ Elia), Jelicanin. A disp: Truppo, Piedra, Mazzon, Valvassori, Clemente. All. Palo.

Ilvamaddalena:Manis, Glino (66′ Nana), Bonu, Di Pietro, Vitelli, Furijan, Peri (57′ Dessena), Attili (90′ Martinoli), Bolo (81′ Alvarez), Okitokandjo (85′ Aloia) , Lobrano. A disp: Vlasceanu, Garcia, Izzillo, Tresija, Touray. All. Sandro Acciaro.

Reti: 75′ Bonu, 80′ Okitokandjo.

Note- Ammoniti: Okitokandjo (I), Schiavino (T), Graziano (T)