Serie D, Terracina ancora ko: il Cassino vince 2-0

Ennesima sconfitta per il Terracina, che nel match del girone G contro la capolista Cassino cade per 2-0, condannato dalla doppietta di Abreu. Un risultato pesante per i biancocelesti, sempre penultimi con 22 punti, a un solo punto dall’ultimo posto. La speranza di risalire resta, ma la situazione si fa sempre più critica.

La gara si mette subito in salita per il Terracina: dopo neanche due minuti, Abreu firma il vantaggio per il Cassino. Gli uomini di mister Palo reagiscono con occasioni per Aquino, Jelicanin, Franco e Schiavino, senza però trovare il gol. Al 27’ è ancora Abreu a colpire, siglando il raddoppio. Nel finale di primo tempo Mazzoni spreca una grande chance per riaprire il match.

Nella ripresa, il Cassino controlla il gioco e chiude ogni spazio ai pontini, che non riescono a rendersi pericolosi. Anzi, sono i padroni di casa a sfiorare il tris con un palo di Abreu e una successiva occasione per Mele. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria del Cassino.

Questa sconfitta lascia i biancocelesti in piena zona retrocessione. La strada per la salvezza è sempre più in salita, ma finché la matematica lo permetterà, i Tigrotti dovranno continuare a lottare a partire dalla prossima gara quando il Terracina affronterà il Guidonia Montecelio, altra formazione in lotta per la promozione, al Colavolpe.

CASSINO – TERRACINA 2-0

CASSINO: Stellato, Carnevale, Filippini, Mele (95′ Paglia), Croce, Lazzaretta (83′ Bellucci), Maciariello, Senesi, Tribelli (71′ Carcione), Herrera (77′ Capuano), Abreu. A disp: Lovecchio, Onesto, Carbone, Caiazzo Luberto, Rossi. All. Carcione.

TERRACINA: Uva, Franco (47′ Capone), Schiavino (68′ Valvassori), Altobelli, Tonni, Martino, Pecchia, Piedra (73′ Graziano), Mazzoni (77′ Reddavide), Aquino (82′ Leigh Musa), Jelicanin. A disp: Sadai, Riccio, Rozzi, Truppo. All: Palo.

Arbitro: Maione di Ercolano (Vicitra di Civitavecchia, Zappiro di Vibo Valentia)

Reti: 2’-27′ Abreu (C)

Note- Ammoniti: Croce (C), Pecchia (T), Jelicanin (T)