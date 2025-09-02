Sermoneta, 150mila per manutenzione alla scuole

Dal 15 settembre inizierà il nuovo anno scolastico 2025/2026 per tutti i gradi di scuola, dall’infanzia alla primaria fino alla secondaria di primo grado di Sermoneta.

Per rendere tutti i plessi funzionali e accoglienti, l’amministrazione comunale di Sermoneta non si è fermata neanche ad agosto, in vista del rientro a scuola degli studenti. È stato predisposto un piano di investimenti da quasi 150 mila euro, che prevede la manutenzione straordinaria di tutti i plessi scolastici.

«Vogliamo agevolare il rientro in classe dei nostri studenti facendogli trovare plessi accoglienti e ambienti confortevoli», spiega la consigliera delegata alla Pubblica istruzione Stefania Iacovacci, che insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Minniti sta seguendo gli interventi.

Sono in corso i lavori di rifacimento della linea di distribuzione dell’impianto termico presso la scuola primaria di Pontenuovo, l’installazione del sistema di riscaldamento con climatizzazione e pompa di calore presso la scuola dell’infanzia di Sermoneta Scalo, i lavori di miglioramento della palestra di Doganella per una migliore fruizione da parte degli studenti e delle associazioni, attraverso la realizzazione della scala e della struttura di protezione per il ballatoio. Questi interventi saranno completati in tempo per l’inizio dell’anno scolastico, grazie alla collaborazione dell’ufficio tecnico comunale.

«Questo investimento renderà ancora più confortevole e sicuro l’ambiente di studio dei nostri studenti», aggiungono Iacovacci e Minniti. Sono inoltre quasi terminate la tinteggiatura delle aule, la manutenzione straordinaria degli impianti idraulici ed elettrici e il montaggio del nuovo mobilio acquistato.

«Si tratta di un piano di investimenti consistente, a conferma dell’attenzione della nostra amministrazione verso il mondo della scuola, mantenendo aperto il dialogo e il confronto con il dirigente scolastico e le famiglie, nell’interesse esclusivo dei nostri studenti», conclude il sindaco Giuseppina Giovannoli.