Sermoneta, 25enne si schianta con l’auto: positivo al test antidroga

Un momento di distrazione, poi lo schianto. Un giovane di 25 anni, residente nel territorio pontino, si è trovato al centro di un’indagine dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 18 gennaio. L’episodio, inizialmente catalogato come un semplice sinistro, ha assunto contorni più gravi quando gli accertamenti medici hanno rivelato la presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo.

Quel giorno, i Carabinieri della Stazione di Sermoneta erano intervenuti per effettuare i rilievi di rito. Nonostante il giovane fosse apparso lucido, le procedure di prassi in questi casi hanno previsto il suo accompagnamento in una struttura sanitaria per ulteriori verifiche. I risultati delle analisi, arrivati solo di recente, hanno confermato che aveva assunto droghe prima di mettersi alla guida.

Di conseguenza, il 25enne è stato denunciato a piede libero per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.