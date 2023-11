La tragedia questa mattina in un’abitazione di via Dormigliosa a Sermoneta, dove si stava svolgendo una festa tra stranieri. Stando alle prime ricostruzioni, un 30enne di origini nigeriane, è stato gravemente accoltellato ed in seguito alle ferite riportate ha perso la vita.

Quella che doveva essere una normale giornata di festa si è trasformata in tragedia. Sul caso indagano i carabinieri della Stazione di Sermoneta insieme al Nucleo Operativo del Reparto Territoriale di Aprilia.