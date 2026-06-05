Sermoneta, “A lezione di acqua”: Acqualatina premia le scuole

Il salone monumentale di Palazzo Caetani ha ospitato una vera e propria festa della sostenibilità. Si è conclusa così l’edizione 2025-2026 di “A lezione d’acqua”, lo storico progetto educativo di Acqualatina che da oltre vent’anni trasforma gli studenti del territorio in veri e propri ambasciatori del risparmio idrico.

Un’iniziativa di successo che quest’anno ha registrato un record di presenze, tanto da essere stata selezionata da Utilitalia come best practice nazionale.

Migliaia di studenti e insegnanti hanno partecipato a lezioni, laboratori e visite guidate agli impianti. I ragazzi si sono poi sfidati a colpi di creatività in due concorsi dedicati:

“Disegna il risparmio idrico”: rivolto alle scuole primarie, che hanno tradotto in immagini e colori l’importanza della tutela ambientale.

“Una storia per l’acqua”: la sfida per le scuole secondarie di primo grado, che hanno realizzato dei mini-videoclip di 60 secondi per raccontare l’oro blu in chiave social e moderna.

A tutti i partecipanti è stata consegnata una borraccia plastic free, confermando l’impegno della campagna #AcqualatinaNoPlastic.

Cinzia Marzoli, Presidente di Acqualatina:

«Chi gestisce un servizio pubblico essenziale ha il dovere di farsi promotore di cultura ambientale. Quando scuole, istituzioni e comunità lavorano nella stessa direzione, i risultati parlano da soli e questa giornata ne è la prova più concreta.»

Patrizia Vasta, Amministratrice Delegata di Acqualatina:

«Vedere il rispetto per l’acqua e per l’ambiente riflesso nel lavoro dei ragazzi, affrontato con cura e autenticità, è la conferma che il messaggio è stato colto pienamente. È una soddisfazione che va ben oltre il progetto.»

Un plauso speciale è andato anche ai tecnici dell’azienda, che hanno accompagnato i ragazzi nei laboratori sul campo, e alle istituzioni locali presenti, tra cui il Presidente dell’EGATO Federico Carnevale, il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’Assessore all’Ambiente di Minturno Pietro Nicandro D’Acunto.

Per i piccoli partecipanti la giornata non si è conclusa con la sola consegna dei premi. Gli studenti hanno infatti potuto vivere un’avventura speciale: una visita guidata alla scoperta dei cunicoli sotterranei di Palazzo Caetani, storici rifugi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un modo perfetto per unire la memoria storica del territorio alla cura delle sue risorse naturali. Perché, come emerso durante l’evento, cultura e ambiente sono due facce della stessa medaglia.