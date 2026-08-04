Sermoneta, al Castello Caetani un omaggio a Enrico Caruso

La magia della musica e la storia del grande canto lirico si incontrano al Castello Caetani di Sermoneta. Domenica 9 agosto, alle ore 21, la rassegna estiva Alla Corte dei Caetani ospiterà “Enrico Caruso. Le sue canzoni”, il concerto del tenore Mark Milhofer e del pianista Marco Scolastra dedicato al leggendario artista napoletano.

Lo spettacolo ripercorrerà il repertorio composto dallo stesso Caruso e le opere scritte per lui dai musicisti del suo tempo. In programma brani celebri come Mattinata di Ruggero Leoncavallo, accanto a composizioni meno conosciute ma strettamente legate alla figura del tenore, frutto di una ricerca condotta da Milhofer tra il Museo Caruso di Lastra a Signa e il Peabody Institute di Baltimora.

Mark Milhofer, interprete apprezzato a livello internazionale, ha calcato alcuni dei più prestigiosi palcoscenici europei, mentre Marco Scolastra è considerato uno dei pianisti italiani più autorevoli nel repertorio cameristico e vocale.

L’evento rientra nel cartellone di Alla Corte dei Caetani, la manifestazione culturale promossa dalla Fondazione Roffredo Caetani tra il Giardino di Ninfa e il Castello di Sermoneta.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale della Fondazione: Giardino di Ninfa e Fondazione Roffredo Caetani.