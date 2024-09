Sermoneta, al via dal 30 il servizio mensa scolastica

Parte da lunedì 30 settembre il servizio mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia e primaria di Sermoneta. Ad annunciarlo è la consigliera delegata alla Pubblica istruzione Stefania Iacovacci.

L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli ha confermato le tariffe degli anni passati, 2,70 euro a pasto per gli utenti residenti a Sermoneta e i residenti nel comune di Cisterna che frequentano la scuola dell’infanzia di Doganella di Ninfa.

Gli utenti già iscritti al servizio negli anni precedenti sono automaticamente iscritti al servizio per l’anno in corso, mantenendo pertanto sia lo stesso codice utente che il saldo esistente. Per quanto riguarda i nuovi utenti, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha già provveduto a completare le richieste di iscrizione pervenute. Chi ancora non avesse provveduto può procedere con l’iscrizione online attraverso il portale genitori, raggiungibile attraverso il sito web del Comune di Sermoneta. Tramite il portale è anche possibile richiedere menu e diete speciali sulla base di eventuali allergie, intolleranze o per motivi etici, religiosi o culturali.

Per la gestione del servizio di mensa scolastica, ma anche del trasporto scolastico, è attiva la app per smartphone e tablet “ComunicApp”, installabile gratuitamente, attraverso la quale sarà possibile registrarsi e visualizzare comodamente sul proprio cellulare tutte le informazioni inerenti il servizio come ad esempio le presenze/assenze del proprio figlio, effettuare i pagamenti, visualizzare il dettaglio del saldo, i versamenti effettuati e leggere avvisi e le news che il Comune o la società di ristorazione pubblicheranno.

Il Comune di Sermoneta ha affidato il servizio di refezione scolastica alla società Bioristoro tramite gara europea: i pasti sono preparati ampliando la percentuale di biologico e a chilometro zero, vengono utilizzati dove possibile materie prime locali, sono state eliminate le monoporzioni, abbattendo l’utilizzo della plastica usa e getta, a favore di stoviglie multiporzione che vengono lavate dalle lavastoviglie installate nei locali mensa dei plessi scolastici, progetto per il quale il Comune di Sermoneta ha vinto quest’anno il premio nazionale Plastic Free.

Per abbattere le emissioni di CO2, Bioristoro ha aderito al progetto Treedom che prevede la piantumazione di nuovi alberi in Africa. La mensa scolastica di Sermoneta ha contribuito finora alla forestazione di un’area in Kenia chiamata appunto “Sermoneta” con 32 nuove piante autoctone, la cui crescita può essere seguita attraverso il portale Treedom digitando “Sermoneta”.