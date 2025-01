Sermoneta, al via i lavori per il nuovo asilo nido di Pontenuovo-Carrara

Sono pronti a partire i lavori per la costruzione dell’asilo nido comunale di Sermoneta, grazie a un finanziamento europeo di 720 mila euro ottenuto nell’ambito del PNRR, con il supporto dell’Unione Europea tramite il programma Next Generation EU. A questo si aggiungono 232 mila euro stanziati dal bilancio comunale per coprire l’intero costo dell’opera. La struttura sorgerà in località Pontenuovo-Carrara, su via Battaglia di Lepanto, e avrà una superficie di 407 mq, con 30 posti disponibili per bambini dai 3 ai 36 mesi.

Il sindaco Giuseppina Giovannoli ha sottolineato l’iter dell’ufficio tecnico comunale, guidato dall’architetto Riccardo Ianiri, per portare a termine il complesso iter progettuale: “L’ufficio tecnico comunale, sta lavorando in maniera intensa, insieme all’amministrazione e ai progettisti, per concludere l’iter previsto dal bando e rispettarne le tempistiche. Con quest’opera andremo a potenziare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia dando un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la conciliazione tra vita familiare e professionale”

“Prosegue l’attenzione della nostra amministrazione verso l’edilizia scolastica nell’interesse esclusivo dei nostri piccoli concittadini: abbiamo consegnato a settembre l’ampliamento della scuola di Doganella e investiamo risorse nell’edilizia scolastica per le manutenzioni ordinarie e straordinarie”, ha concluso soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Minniti.