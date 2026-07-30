Sermoneta, al via il Prisma Summer Festival

Il Prisma Summer Festival ha aperto i suoi battenti al pubblico. Nell’area del mercato di Monticchio, infatti, per quattro sere spazio a musica, spettacoli e dj set, tutto condito da una vasta area food per chi ha voglia di cenare in compagnia con prodotti tipici e non.

Il festival è organizzato dall’Associazione Forever Event, in collaborazione con il Comune di Sermoneta e con il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Latina. L’ingresso è libero e gratuito.

Il programma della quattro giorni

Il palinsesto della quattro giorni offre un programma di spettacoli vastissimo, a partire dalla serata di oggi, con Max Giusti pronto a raccontarsi sul palco del Festival. Domani, invece, sarà la volta del dj set a cura di Andrea Damante, famoso disc jockey siciliano.

Monticchio si infiammerà questo sabato con Aka7en e LDA, freschi partecipanti dell’ultimo Sanremo, pronti ad esibirsi in quel di Sermoneta. Sul palco anche Fred De Palma, assieme alla sua viralissima canzone “La Testa Gira” e tanti altri successi. Si chiuderà in bellezza con un live show che celebra gli anni 90, in scena questa domenica 2 agosto.