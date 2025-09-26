Sermoneta, al via la Secolare Fiera di San Michele

Oggi si apre a Sermoneta l’edizione 2025 della Secolare Fiera di San Michele, una delle manifestazioni più attese dell’autunno pontino. Fino a lunedì 29 settembre, l’area mercato di Monticchio ospiterà oltre due ettari di esposizione a ingresso gratuito, tra prodotti tipici, street food, florovivaismo, vini e oli, artigianato, animali del territorio e aree dedicate al divertimento dei più piccoli.

La fiera, riconosciuta dalla Regione Lazio come evento di interesse storico, ripropone anche quest’anno spettacoli equestri quotidiani, appuntamenti di folklore, momenti musicali e un’ampia offerta gastronomica che ha nella tradizionale braciola il piatto simbolo della manifestazione.

Il programma si apre con la visita delle scolaresche e i laboratori di “Libri in fiera”, seguiti dalla cerimonia istituzionale delle ore 10 con autorità civili, militari e religiose, accompagnata dalla banda musicale “Fabrizio Caroso” di Sermoneta. Nel pomeriggio spazio a orientamento e lavoro con il convegno “Costruire il futuro” e alla masterclass sui vini pontini promossa con Coldiretti, Strada del Vino e Ais Latina. Dalle 19 in poi spettacoli equestri, danza e, in serata, il ballo liscio con l’orchestra Allegrini e Trebiano Band.

Sul fronte degli spettacoli, domani sera spazio al “Ritmo Italiano”, mentre il clou arriverà nel weekend: domenica l’attesissimo concerto di Michele Zarrillo, tra i cantautori più amati della musica italiana, e lunedì la serata con Alberto Lauretti insieme ai Ruba de Mar.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Sermoneta, guidato dal sindaco Giuseppina Giovannoli, con il coordinamento del presidente del Consiglio Pierluigi Torelli e dell’assessore Melissa Girardi. A sostenerla, oltre agli enti locali, anche Ministero dell’Agricoltura, Consiglio regionale e Camera di Commercio.