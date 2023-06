Sermoneta, al via la tre giorni in onore di Sant’Antonio da Padova

Un weekend di festa a Pontenuovo in onore di Sant’Antonio da Padova. Prenderà il via domani fino a domenica presso la Parrocchia di San Tommaso d’Aquino con il patrocinio del Comune di Sermoneta la tre giorni di festa.

Il programma della Festa si divide in molti momenti diversi. Domani alle 19 l’esibizione della palestra MElab, alle 20 apertura dello stand gastronomico e serata “spritz e tagliere”. Alle 21 l’esibizione musicale della band “Frangettas” con musica anni ’60.

Sabato 24 giugno la Santa Messa solenne alle 18, la benedizione dei pani e a seguire la processione accompagnata dalla banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta. Alle 20 l’apertura dello stand gastronomico con la “serata amatriciana” e alle 21 serata danzante con Barbara e i “Bandana band”. Domenica 25 giugno alle 19 la Santa Messa, alle 20 l’apertura dello stand gastronomico con la “serata Gricia” e tanto altro e, alle 21, serata danzante con l’orchestra “La banda del cuore”.

Quest’anno peraltro sono 16 anni dalla dedicazione della chiesa di Pontenuovo a San Tommaso D’Aquino, in un anno giubilare particolare: i 700 anni dalla canonizzazione del “Dottore della Chiesa”. L’ingresso è libero: un’occasione per trascorrere insieme tre serate all’insegna della spiritualità, della musica e anche della buona cucina.