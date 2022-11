Sermoneta, architettura: domani la mostra degli Studi di Roma Tre

Domani 12 novembre ci sarà l’iniziativa, intitolata “Accessibilità e inclusività nei centri storici minori”, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sermoneta e dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre, nell’ambito dell’accordo quadro firmato a febbraio 2021 per promuovere attività di ricerca, di studio e di ipotesi progettuali mirate al recupero e al riuso del centro storico di Sermoneta.

“Il Laboratorio Sermoneta ha preso forma e, grazie al rapporto consolidato tra università e amministrazione comunale, la nostra città è diventata materia di studio universitario, con la presenza di decine di studenti anche stranieri – come l’università di Monaco di Baviera – che stanno approfondendo l’urbanistica del nostro centro storico”, spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli.

A partire dalle ore 9 si terrà un convegno presso il castello Caetani dal titolo “Esperienze e riflessioni per una migliore fruizione del patrimonio materiale e immateriale”, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia di Latina.

L’introduzione è a cura del professore Michele Zampilli dell’Università di Roma Tre, membro del comitato organizzatore insieme al dottorando Piero Casacchia e all’architetto Patrizia Marchetto responsabile dell’area urbanistica del Comune di Sermoneta, con i saluti istituzionali del sindaco Giovannoli, del presidente dell’Ordine degli Architetti Massimo Rosolini, del presidente della Fondazione Caetani Massimo Amodio e del coordinatore del dottorato “Architettura: innovazione e patrimonio” Elisabetta Pallottino.

Nel pomeriggio, invece, alla chiesa di San Michele Arcangelo ci sarà la mostra dal titolo “Proposte di recupero, riuso e valorizzazione del centro storico di Sermoneta”, con la presentazione dei lavori degli studenti dei corsi coordinato del primo anno della Laurea Magistrale in Architettura/restauro dell’Università Roma Tre, e dei lavori degli studenti del corso Chair of Conservation Restoration, Art Technology and Conservation Science dell’università di Monaco di Baviera, che a giugno hanno trascorso una settimana a Sermoneta per studiare dal vivo la pianta urbana.

Nel corso della mostra ci sarà la presentazione del rilievo 3D del centro storico di Sermoneta a cura di Marco Canciani e Giuseppe Fioravanti.