Sermoneta, associazione Meraviglia e Pro Loco insieme per la promozione turistica

L’accordo tra l’associazione Meraviglia e la Pro Loco di Sermoneta rappresenta un importante passo avanti per la promozione turistica e culturale del territorio. La collaborazione non solo rafforza lo spirito di comunità, ma crea nuove opportunità per i cittadini e i visitatori. La concessione dell’ufficio “informazioni e assistenza turistica” in piazza del Comune come sede condivisa tra le due associazioni è un segno tangibile dell’impegno congiunto verso la valorizzazione del patrimonio di Sermoneta.

Il sindaco Giuseppina Giovannoli e altre figure istituzionali, come il presidente del Consiglio comunale Pierluigi Torelli e l’assessore al commercio Melissa Girardi, hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra amministrazione, Pro Loco e associazioni locali. Questo tipo di collaborazione favorisce un approccio integrato per lo sviluppo del territorio, coinvolgendo tutti gli attori chiave.

L’associazione Meraviglia e la Pro Loco, sotto la guida del presidente Corrado Luca Bianca, lavoreranno insieme per promuovere eventi, iniziative culturali e turistiche che contribuiranno a rendere Sermoneta una destinazione ancora più attrattiva.