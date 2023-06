Sermoneta, Avis: due giornate di prevenzione cardiologica

Sono due le Giornate di Prevenzione Cardiologica organizzate dall’Avis comunale di Sermoneta e dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con gli studenti del terzo anno del corso di laurea in Infermieristica “Q” Polo Pontino dell’Università Sapienza.

Gli appuntamenti sono per Sabato 17 giugno e Sabato 24 giugno dalle ore 9.00 alle ore 14.30 presso la Sede di Avis in largo Donatori di Sangue a Sermoneta Scalo.

In quelle giornate potranno effettuare l’elettrocardiogramma i cittadini di Sermoneta di età compresa tra 25 e i 65 anni, che non abbiano patologie cardiache conclamate. È richiesta la prenotazione telefonando al numero 0773/318153 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 10:30. Gli esami verranno refertati al momento dalla dottoressa Valentina Brusca.

“La tutela della salute e il benessere dei cittadini continua a essere una priorità per la nostra Amministrazione, dimostrata dalle tantissime attività svolte in questi anni”, spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli. “Con questa nuova iniziativa, promossa dalla consigliera delegata alla salute Sonia Pecorilli, vogliamo continuare a sensibilizzare le donne e gli uomini verso un cammino fatto di diagnosi precoce e controlli mirati, screening, sana alimentazione e corretto stile di vita. La cultura della prevenzione passa attraverso un cambio di mentalità, di abitudini, di attenzione alla vita. Non perdete questa ulteriore possibilità di voler bene a voi stessi”.