Sermoneta, avviato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

L’Amministrazione comunale di Sermoneta, guidata dal sindaco Giovannoli, ha avviato un percorso per rendere il territorio sempre più accessibile e inclusivo. La giunta ha infatti approvato il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), lo strumento di pianificazione coordinata che consente di migliorare l’accessibilità urbana e la fruibilità degli spazi da parte di tutti i cittadini.

Il Peba rappresenta un riferimento tecnico e operativo fondamentale per monitorare, pianificare e superare le barriere architettoniche presenti su edifici pubblici, spazi comuni, strade e aree verdi, garantendo la piena partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 5mila euro, cui ha aggiunto ulteriori 5mila euro di fondi propri per la redazione del Piano.

Il Piano ha previsto l’analisi dello stato di accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici, l’individuazione delle barriere esistenti e la progettazione degli interventi necessari per il loro abbattimento, con una stima dettagliata dei costi.