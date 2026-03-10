Sermoneta, bando per il nuovo Centro Giovani a Doganella

Il comune di Sermoneta punta con decisione sui giovani e sulla partecipazione attiva. L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli ha ufficialmente dato il via alla ricerca di partner per la nascita di un nuovo Centro di Aggregazione Giovanile.

L’iniziativa, che rientra nel programma regionale “Giovani Insieme”, mira a trasformare l’ex scuola di Doganella di Ninfa in un polo multifunzionale per ragazzi tra i 14 e i 35 anni.

Non si tratta di un semplice bando di gestione, ma di un percorso di co-progettazione: il Comune cerca un’associazione giovanile (singola o in rete) con cui definire un progetto solido da presentare alla Regione Lazio. Per facilitare l’iniziativa, l’amministrazione metterà a disposizione la struttura dell’ex scuola di Doganella di Ninfa a titolo gratuito.

All’interno del centro troveranno spazio: Laboratori artistici e musicali, attività sportive e culturali, percorsi di studio assistito, sportelli di ascolto e iniziative di cittadinanza attiva.

Il consigliere delegato alle politiche giovanili, Roberto Paolo Calvani, ha sottolineato l’importanza sociale dell’operazione:

“L’obiettivo è costruire luoghi di incontro e crescita dove i ragazzi possano sviluppare competenze, esprimere creatività e rafforzare il senso di comunità attraverso attività educative, culturali e sociali. Il progetto si inserisce nel quadro più ampio delle politiche giovanili regionali e del fondo nazionale per le politiche giovanili, che finanzia interventi a sostegno della partecipazione e dell’inclusione delle nuove generazioni.”

Calvani ha poi aggiunto una nota sulla visione a lungo termine del progetto:

“L’obiettivo è dare vita a uno spazio stabile di aggregazione capace di diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni del territorio.”

Le associazioni interessate hanno tempo fino al 16 marzo 2026 per presentare la propria candidatura. La selezione si baserà sulla qualità della proposta, sull’esperienza nel settore e sulla capacità di fare rete con le scuole e il terzo settore locale.

Tutta la documentazione e i moduli sono disponibili sulla home page del sito istituzionale del comune di Sermoneta.