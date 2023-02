Sermoneta, Borgata Tufette: domenica la Festa della polenta

Questa domenica 5 febbraio, a Borgata Tufette, ci sarà l’ultimo appuntamento della Festa della Polenta di Sermoneta.

Il nostro piatto tipico invernale, al quale come amministrazione abbiamo riconosciuto il marchio De.C.O. Denominazione Comunale di Origine, verrà celebrato tra pochi giorni, domenica 5 febbraio 2023 nello spazio adiacente la Chiesa Nostra Signora di Lourdes (in via Tufette). La manifestazione è organizzata dal Comitato di Borgata con il patrocinio del Comune di Sermoneta.

Il programma prevede l’inizio della preparazione alle ore 6.00, la santa messa alle ore 11.00, la benedizione dei pani e, alle 12.30, la distribuzione della polenta, condito con sugo di salsiccia, pomodoro e olio di oliva locale.

“Le feste della Polenta, che stanno riscontrando una grande partecipazione di cittadini e turisti – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – sono il segno da una parte della grande voglia di socialità ritrovata, dopo i difficili anni della pandemia, e nel sentirci una comunità unita dall’altra dimostrano l’apprezzamento per un piatto semplice ma prelibato, quale è la polenta, preparata con l’antica ricetta che esalta i sapori e le eccellenze dei nostri prodotti locali. Un evento a cui non si può mancare e al quale siete tutti invitati. Vi aspettiamo numerosi”.