Sermoneta celebra la “Settimana della consapevolezza sulla Disprassia” con le “Isole dello sport”

In occasione della “Settimana della consapevolezza sulla Disprassia”, il Comune di Sermoneta ha lanciato iniziative per sensibilizzare la popolazione su questo disturbo che colpisce circa 5 bambini su 100. L’evento è promosso in collaborazione con l’AIDEE (Associazione Italiana Disprassia dell’Età Evolutiva) e coinvolge attivamente Aidee Latina-Sermoneta, Studio Nel Centro e l’Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani. La campagna è stata presentata anche alla Camera dei Deputati, evidenziando l’impegno del comune e la partecipazione del sindaco Giuseppina Giovannoli.

Il primo evento, tenutosi ieri, è stato un webinar intitolato “L’esperto risponde” a cui hanno partecipato circa 130 persone, tra cui insegnanti, genitori e studenti. «È stata un’occasione di scambio e confronto che ci ha arricchito umanamente e scientificamente», ha affermato la dottoressa Pamela Eramo, referente di Aidee Latina-Sermoneta.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 20 ottobre con “Le isole dello sport”. L’iniziativa si terrà presso il centro polisportivo Le Prate, coinvolgendo bambini dai 5 ai 12 anni che potranno provare diverse discipline sportive come karate, volley, basket, calcio e tennis. L’evento mira a promuovere l’inclusione e la sensibilizzazione attraverso lo sport, concludendosi con una merenda per tutti i partecipanti.