Sermoneta celebra Lamberto Milani: inaugurata la pista di atletica

Grande emozione a Sermoneta per l’intitolazione del centro polisportivo comunale di via Le Prate a Lamberto Milani, maratoneta che ha segnato la storia dello sport con imprese leggendarie, come il record mondiale Sermoneta-Padova-Milano del 1984 e la corsa Latina-Parigi del 1985 (2300 km). Alla cerimonia erano presenti la famiglia Milani, il sindaco Giuseppina Giovannoli e numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo.

L’evento ha segnato anche l’inaugurazione della rinnovata pista di atletica, grazie a un investimento di 500 mila euro che ha incluso la ripavimentazione della pista, nuove aree per il salto in lungo, corsie per i 100 e 200 metri, e la riqualificazione di spogliatoi e impianti.

La giornata, arricchita dalla partecipazione di oltre 100 bambini ai giochi atletici, ha celebrato non solo il ricordo di Milani, ma anche il valore dello sport come strumento di crescita per i giovani.