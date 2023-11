Sermoneta ‘città della musica’, tre concerti per celebrare Santa Cecilia

A Sermoneta “città della musica” proseguono gli eventi dedicati alla patrona dei musicisti Santa Cecilia con un calendario di iniziative predisposto dall’amministrazione comunale.

Dopo il grande successo di “Un dia de noviembre” a cura di Massimiliano Romano con il sostegno del Comune di Sermoneta, con la masterclass di chitarra del maestro Aniello Desiderio alla quale hanno partecipato 20 giovani musicisti provenienti da tutta Italia, e il concerto di Elia Portarena al Castello Caetani, questa settimana insieme all’associazione Banda Musicale Fabrizio Caroso ci saranno tre imperdibili appuntamenti fino al 25 novembre, organizzati con il contributo del Comune di Sermoneta.

Questo pomeriggio nella Sala polifunzionale del 1° piano del Centro Civico di Monticchio, alle ore 18.30, ci sarà l’esibizione dei ragazzi dei Corsi musicali che insieme agli Insegnanti della scuola di musica Sermonota proporranno un Concerto in onore della Santa Patrona della Musica.

Domani, alle ore 18.30, nella Chiesa di San Michele Arcangelo, a Sermoneta, avremo ospite il South Zone Saxophone Quartet, con un concerto per Quartetto di Sassofoni.

Sabato invece, alle ore 17, presso l’Abbazia di Valvisciolo si celebrerà la Messa in onore di Santa Cecilia animata dalla Polifonica Pontina. A seguire il Concerto della Banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M° Michele Secci che unitamente alla Polifonica Pontina proporrà brani dal repertorio Sacro, Operistico, della Musica per Film e Sinfonico.

“L’ offerta è varia e per tutti i gusti, speriamo di vedervi in tanti” è l’invito del sindaco Giuseppina Giovannoli.