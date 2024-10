Sermoneta, commemorazioni per i Defunti e i Caduti di Guerra

In occasione delle giornate dedicate ai defunti e ai caduti di guerra, l’amministrazione comunale di Sermoneta ha organizzato una serie di eventi commemorativi. Fino al 2 novembre, il cimitero sarà aperto dalle 9 alle 17 per facilitare le visite alle tombe.

Il 1 novembre si terrà una processione commemorativa alle 14.45, partendo da Campo Vecchio verso il Cimitero Comunale, con benedizione delle tombe.

Il 2 novembre, si celebreranno le sante messe in varie chiese: alle 10, 11, 17 e 17.30.

Infine, il 4 novembre, ci sarà una cerimonia pubblica per la giornata dell’Unità d’Italia, con un corteo che culminerà al Monumento ai caduti, accompagnato da poesie recitate da studenti locali. Queste iniziative mirano a unire la comunità nel ricordo e nel rispetto di chi ha sacrificato la propria vita.

Il sindaco Giuseppina Giovannoli spiega: “Questo è il periodo che più di tutti ci invita alla riflessione, non soltanto per le nostre persone care che non ci sono più, ma anche per quanti hanno dato la loro vita per restituirci un’Italia libera e democratica. Questa ricorrenza avviene in un momento particolare di tensioni internazionali, con due conflitti in corso a poca distanza da noi: anche da Sermoneta partirà un appello alla pace e contro ogni guerra”.