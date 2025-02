Sermoneta, con la bombola del gas sul tetto per sottrarsi all’arresto

Questa mattina, intorno alle 8:30, i Carabinieri si sono presentati a casa di un 56enne di Sermoneta per notificargli un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Latina. L’uomo, intuendo il motivo della visita, è salito rapidamente sul tetto dell’abitazione, portando con sé una bombola di gas, una tanica di benzina e due accendini, minacciando di togliersi la vita.

Vista la gravità della situazione, i militari hanno immediatamente richiesto l’intervento dei negoziatori specializzati dell’Arma. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che ha assistito alle operazioni. Dopo circa sei ore di trattative, il 56enne è stato convinto a desistere e messo in sicurezza.

Ricevute le prime cure, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere per scontare una pena di due anni, due mesi e un giorno per atti persecutori commessi tra marzo e novembre 2019.