Sermoneta, con Plastic Free se ne vanno 40kg di rifiuti

Continua la collaborazione tra l’associazione Plastic Free Onlus e il Comune di Sermoneta per la pulizia del territorio e le attività di sensibilizzazione ambientale. Grazie a un protocollo d’intesa firmato nel 2021, Sermoneta ha realizzato numerose iniziative di rimozione dei rifiuti abbandonati.

Domenica scorsa, 14 volontari hanno partecipato a una passeggiata ecologica lungo il Sentiero dei Silici, un tratto della via Francigena che va dall’area mercato al centro storico di Sermoneta. Durante il percorso, i volontari hanno raccolto 40 chilogrammi di plastica e altri rifiuti. I referenti di Plastic Free, Martina Radicioli e Antonio D’Alessandro, hanno espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto, ringraziando tutti i partecipanti, in particolare i giovani alla loro prima esperienza. Hanno anche ringraziato il Comune di Sermoneta e la ditta Del Prete per il supporto fornito.