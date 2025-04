Sermoneta, controlli sui rifiuti: multe e avvisi per migliorare la differenziata

Migliorare la qualità della raccolta differenziata attraverso la sensibilizzazione e il controllo: è questo l’obiettivo dell’iniziativa avviata dal comune di Sermoneta in collaborazione con la ditta Del Prete, gestore del servizio di igiene urbana designato dal comune stesso.

All’interno del piano di potenziamento del sistema di raccolta, sono partite una serie di verifiche puntuali sui sacchi e bidoni esposti dai cittadini. Gli operatori, affiancati dal responsabile della ditta, dalla Polizia Locale e dall’Ufficio Ambiente comunale, stanno effettuando ispezioni a campione per individuare errori, conferimenti errati e comportamenti non conformi.

“Lo scopo principale dell’attività non è sanzionare, anche se in alcuni casi è stato necessario visto il reiterarsi di comportamenti scorretti, ma educare e accompagnare i cittadini verso una differenziata più corretta ed efficace – spiega il consigliere delegato all’ambiente Vittorio Pacini – una cattiva separazione dei materiali comporta lo scarto di interi carichi di raccolta, che non possono essere avviati al riciclo e finiscono in discarica, con costi economici e ambientali per l’intera collettività. I controlli vogliono essere un momento di confronto con i cittadini per spiegare nel dettaglio cosa va e cosa non va conferito nei diversi contenitori. Un piccolo errore può compromettere il lavoro di tanti”.

Nei casi di irregolarità viene lasciato un avviso informativo per indicare l’errore e sensibilizzare l’utente. In due situazioni, a fronte di reiterate violazioni, si è proceduto con sanzioni, come ampiamente sottolineato da Pacini. La zona più critica resta quella del centro commerciale, dove si è rilevata la frequente presenza di materiali riciclabili (plastica, carta, vetro, metalli) all’interno dell’indifferenziato. Proprio qui sarà avviata a breve l’estensione del porta a porta con i mastelli, per migliorare la gestione dei conferimenti.