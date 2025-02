Sermoneta, costruisce una tettoia senza permessi: denunciato 33enne

Un uomo di 33 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Sermoneta per aver realizzato opere edilizie senza permesso di costruzione e senza l’autorizzazione necessaria per il vincolo paesaggistico.

I militari hanno rinvenuto, in un oliveto nei pressi del centro storico, una tettoia in legno di 40 mq, posizionata su basamenti in calcestruzzo e priva di titoli abilitativi.

L’opera, che avrebbe avuto un impatto significativo sull’area protetta, è stata sequestrata per impedire l’ulteriore prosecuzione dei lavori di costruzione.