Sermoneta, dal consiglio comunale i soldi per la realizzazione dell’asilo nido

Un asilo nido comunale in località Pontenuovo-Carrara, 30 posti per bambini da 3 a 36 mesi. E’ tra i risultati dell’ultimo consiglio comunale di Sermoneta, che ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale al bilancio di previsione 2024/2026.

I conti

Così l’assessore al Bilancio Ugo Coluzzi: «Con questo atto abbiamo anche provveduto ad alcune variazioni di bilancio per iscrivere in bilancio alcuni finanziamenti ottenuti. In particolare, 720 mila euro dal Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la realizzazione dell’asilo nido comunale di Sermoneta e un altro finanziamento regionale di 13 mila euro ottenuto dal Comune per la realizzazione delle colonie estive».

Con l’assestamento è stato applicato anche l’avanzo di amministrazione.

«Questi soldi – precisa l’assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti – saranno impiegati principalmente per la manutenzione straordinaria dei plessi scolastici, la manutenzione stradale, la videosorveglianza, la manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. Inoltre integriamo con 232 mila euro i fondi necessari per poter coprire per intero i costi di costruzione dell’asilo nido, un sogno che si avvera per Sermoneta».

«La progettazione dell’opera dovrà essere terminata entro ottobre: gli uffici comunali sono già al lavoro per rispettare le scadenze e dotare la nostra comunità di un servizio fondamentale», conclude l’assessore Minniti.

Il punto sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sull’assestamento è stato approvato con i voti favorevoli dell’intera maggioranza, mentre l’opposizione ha votato contro. «Ci sono atti che vanno nell’interesse della comunità a prescindere dall’appartenenza politica, come la sicurezza stradale, le scuole, l’asilo nido comunale, una struttura a supporto delle famiglie di Sermoneta, che la stessa opposizione caldeggiava. Avendo votato contro, evidentemente avrà cambiato idea. Come amministrazione – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – siamo orgogliosi di poter dotare Sermoneta di un servizio importantissimo e ci impegneremo per realizzare quest’opera nel più breve tempo possibile».