Sermoneta, domani il via agli eventi di Natale

Il Natale a Sermoneta ha un sapore magico: l’atmosfera del borgo medievale perfettamente conservato, in questo periodo si arricchisce delle luminarie artistiche a led, pensate nell’ottica del risparmio energetico, delle installazioni e dei presepi realizzati dalle associazioni e dai cittadini che rendono la visita nel paese ancora più suggestiva.

Il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli:

“Il programma del Natale a Sermoneta, predisposto dall’Amministrazione comunale, è stato pensato per coinvolgere le famiglie, grandi e piccoli che potranno condividere esperienze alla scoperta delle tradizioni del Natale, tra visite guidate animate da personaggi magici, percorsi nella natura e una caccia al tesoro”.

Non mancheranno i concerti, le mostre, i presepi artigianali a palazzo Caetani, l’arte sacra alla chiesa di San Michele o all’università agraria, all’Abbazia di Valvisciolo, le conferenze con protagonisti Girolamo Siciolante e Pierpaolo Pasolini, le tombolate con i bambini, i mercatini artigianali.

Si parte domani, giovedì 8 Dicembre con i mercatini a cura delle artigiane di Sermoneta alla Loggia dei Mercanti. Alle ore 15.30 un’esperienza per le famiglie: “Sermoneta Racconta”, un viaggio nel borgo in compagnia di un cantastorie e una guida locale per conoscere personaggi, tradizioni e curiosità della festa più attesa dell’anno, a cura dell’associazione Meraviglia (Prenotazione obbligatoria: 3248821981 / 333.2742716).

Venerdì 9 Dicembre alle 17 Visita guidata accompagnata da musicisti in costume nei vicoli del borgo nella suggestiva atmosfera medievale e natalizia (a cura di Meraviglia, prenotazione obbligatoria 3248821981 / 333.2742716). Alle 19 alla Loggia dei Mercanti “Midnight Christmas Kids” concerto con le “Canzoni del solstizio d’inverno, arie, ballate della tradizione natalizia”. Un viaggio nelle tradizioni popolari del Natale nei repertori folk d’Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e America, tra laude, pastorali, gospel e blues.

Sabato 10 Dicembre alle ore 11.00 e ore 15.00 Walking Tour, visita guidata nei rioni. Una guida turistica ufficiale condurrà i partecipanti alla scoperta della storia e delle meraviglie dei rioni antichi del borgo nella suggestiva atmosfera medievale e natalizia (Prenotazione obbligatoria: 324.8821981). Alle 18 alla chiesa San Giuseppe “Gli affreschi del Siciolante nella chiesa di San Giuseppe”, conferenza a cura di Vincenzo Scozzarella.

Domenica 11 dicembre esposizioni artigianali artistiche presso la Loggia dei Mercanti. A cura delle artigiane di Sermoneta; al mercato settimanale di Monticchio ore 14.30 “Aspettando Babbo Natale ” Animazione per bambini”; al centro Storico ore 11 e ore 15 Walking Tour Visita guidata nei rioni, alla scoperta della storia e delle meraviglie dei rioni antichi del borgo (Prenotazione obbligatoria: 324.8821981). Il programma proseguirà poi nelle settimane successive con altri imperdibili appuntamenti.

Il cartellone completo su https://www.comunedisermoneta.it/c059027/images/NATALE%20A%20SERMONETA%202022%20manifesto.pdf