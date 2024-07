Sermoneta, domenica al Parco di Campo Vecchio “la festa dei bambini”

In occasione della Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia, a Sermoneta questa domenica 14 luglio ci sarà un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli e alle famiglie.

La “festa dei bambini”, organizzata dalla Pro Loco di Sermoneta con il patrocinio del Comune di Sermoneta, si terrà al Parco di Campo Vecchio recentemente riaperto al pubblico, a partire dalle ore 17.

Oltre ai giochi per bambini nel campetto polisportivo, ci saranno laboratori e animazione. Non mancherà alle 19.30 l’esibizione dei piccoli sbandieratori dell’associazione Ducato Caetani, le nuove leve degli Sbandieratori che si cimenteranno in prove di abilità con la bandiera. La festa terminerà con una sorpresa per i partecipanti.

L’iniziativa rientra nel cartellone “Eventi d’estate a Sermoneta” promosso dall’amministrazione comunale.

“Una opportunità di gioco e di svago per i bambini e i loro genitori – spiega il presidente della Pro Loco di Sermoneta Corrado Luca Bianca – una festa delle Pro Loco che rappresenta anche una occasione per le famiglie di ritrovarsi insieme”.