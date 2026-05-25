Sermoneta e Fondazione Caetani: patto storico per il Castello e il territorio

La Città di Sermoneta e la Fondazione Roffredo Caetani stringono un’alleanza ancora più forte. È stato firmato ufficialmente il protocollo d’intesa finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e turistico del territorio.

La firma ha visto protagonisti, da una parte, il sindaco Giuseppina Giovannoli e il presidente del Consiglio delegato alla cultura Pierluigi Torelli; dall’altra, il presidente della Fondazione, Massimo Amodio, e il segretario generale Giovanni Di Blasio, affiancati dal vicepresidente Marco Pandozi e dall’assessore Melissa Girardi. Una sinergia strategica, nata per coordinare al meglio le attività legate alle meraviglie locali, a partire dal maestoso Castello Caetani.

L’accordo punta dritto al potenziamento dell’offerta turistica, ad attività didattiche per le scuole e a interventi mirati per migliorare la fruibilità dei siti storici. C’è poi un obiettivo ambizioso: intercettare insieme finanziamenti regionali, nazionali ed europei per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ottime notizie anche per i cittadini di Sermoneta.

Il protocollo prevede infatti agevolazioni per i residenti, con riduzioni sul biglietto d’ingresso per le visite guidate al Castello e ingressi gratuiti annuali riservati ai Centri anziani locali. Spazio anche ai giovani, con il finanziamento di studi, ricerche e stage formativi nei settori di musica, ambiente e architettura.

“La firma del protocollo è la conferma di un rapporto solido tra comune e Fondazione, basato su obiettivi comuni e sulla volontà di costruire opportunità di crescita culturale e turistica per la comunità di Sermoneta. Consolidiamo un legame importante per lo sviluppo del territorio”, Giuseppina Giovannoli (Sindaco) e Pierluigi Torelli (Delegato alla Cultura)

“Consolidiamo un rapporto istituzionale importante per valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale di Sermoneta. Il Castello Caetani e i beni custoditi dalla Fondazione rappresentano un elemento identitario di grande valore. Crediamo che una collaborazione strutturata con il comune possa contribuire a rafforzarne la fruizione, l’accessibilità e la capacità di attrarre interesse culturale e turistico”, ha dichiarato Massimo Amodio (Presidente della Fondazione Caetani).